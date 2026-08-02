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Най-горещ месец юли е отчетен в Испания

02.08.2026 / 13:29 0

Булфото

Испания регистрира най-горещия месец юли в историята. Метеоролозите са отчели максимални температури от 45 градуса и над 300 подобрени рекорда.

Предварителните данни на Националната метеорологична агенция показват, че средната дневна температура в континенталната част на Испания през юли е била 25,7 градуса. Това е с 2,6 градуса над нормата, изчислена спрямо референтния период от 1991 до 2020 г., предаде БНР.

Десетки метеорологични станции в цялата страна са регистрирали стойности, надхвърлящи досегашните абсолютни максимуми както за най-високите, така и за най-ниските температури. Нещо повече - тези показатели не са изолирано явление, а част от тенденция. В Испания е отчетен период от 49 последователни дни през юни и юли, в които температурите са били над историческите средни стойности.

Екстремните горещини изиграха ключова роля за катастрофалния откъм горски пожари месец, през който изгоряха около 150 000 хектара.

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