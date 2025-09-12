Най-известната българка в света се разделя след 5 години връзка, дели дом за 4,3 милиона долара

Кадър БТВ

Според близки до тях, решението за раздялата е било взаимно

Нина Добрев и Шон Уайт официално се разделиха, след пет години връзка и по-малко от година след годежа си. Двойката започна да се среща през 2019 г. и бързо се превърна в една от най-обичаните холивудски двойки. Според близки до тях, решението е било взаимно и взето с уважение и любов. Раздялата обаче повдига въпроса – какво ще се случи с общия им дом в Лос Анджелис, закупен за 4,3 милиона долара само две години по-рано?

Какво знаем за къщата в Лос Анджелис?

Имотът e разположен в Холивуд Хилс и бе първият, който Добрев и Уайт купуват заедно, след като заживяват заедно. Къщата е построена през 1964 г. и се простира на площ от 3793 кв. фута. Тя разполага с четири спални, четири бани, инфинити басейн, тропическа градина, игрище за боче и модерна кухня. През февруари 2025 г. имотът бе обявен под наем за почти 35 000 долара на месец, но обявата бързо бе свалена – вероятно поради сключен наем, предава агенцията за имоти realtor. Не е публично потвърдено, кой се задъжи имота, но близки казват, че той ще бъде продаден и сумата ще бъде разделена между двамата.

Двамата бяха заедно в продължение на 5 години и се сгодиха в края на миналата година

Какви собствени имоти притежават двамата?

Двамата имат собствени имоти, като Добрев притежава испанска къща в Западен Холивуд от 20-те години, а Уайт – ранчо в Невада, имение в Малибу и хижа в Юта, съобщава още от realtor. Домът им в Лос Анджелис бе символ на тяхното съвместно бъдеще и се смяташе за семейно жилище, след като през октомври 2024 г. Уайт предложи брак на Добрев с 5-каратов диамант по време на романтична вечеря в Ню Йорк.

Пътищата им се пресичат още през 2012 г., но се сближават едва през 2019 г., когато са поканени като лектори на събитие във Флорида. По-късно Уайт признава, че не е познавал Добрев, но се впечатлил от реакциите на хората около нея. Двамата официално обявяват връзката си през май 2020 г., като Добрев дори му подстригва косата в един от техните първи общи постове. Оттогава двойката често споделяше снимки от пътувания, събития и дори от Зимните олимпийски игри, където Добрев подкрепяше Уайт.

