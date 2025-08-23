Най-красивата българска птица засенчва папагалите в Амазония, но е много мразена

Кадър Фб, Помощ за завръщане На Село. Заедно с децата и по-смело. С. Петкова

Пчелоядът е една от най-красивите птици в България. Прилича по цветове на амазонски папагал.

Парадоксално, това е една от най-мразените птици у нас.

Ето какво пише гражданка в социалната мрежа.

Тази шарена красота се нарича пчелояд - изключително пъстра и красива птица, но... за много пчелари той е сред най-големите „врагове“ на пчелите. Когато се заговори как да се справим с него, често се чуват всякакви идеи – от разрушаване на гнезда и стрелба по тях, до дори връзване на жива птица, която да плаши останалите с писъците си

Истината е, че пчелоядът далеч не е единствената птица, която хапва пчели. Лястовиците, например, също не им отстъпват. А и пчелите никак не са глупави и наивни – когато чуят песента на своите "врагове" около пчелина, почти спират да излитат от кошерите. По време на активна паша пък и пчелите, и птиците, които ги ядат, са по полето. Така че, дори да се изгонят от самия пчелин е абсолютно безсмислено от гледна точка на храненето им с нашите насекоми и на кого изобщо му е нужна тази борба

Допълнително, този пъстър пернат е защитен от закона, както всяка друга прелетна птица – неслучайно, защото и без това хиляди от тях загиват по време на дългия си преход. Но въпреки това мнозина търсят всякакви начини да ги унищожат, защото „им изяждали пчелите“.

За протокола: птичето от снимката не е пострадало. Просто се блъсна в един от кошерите и имаше нужда от няколко минути, за да се съвземе и да отлети – може би пак за да ни открадне някоя пчела. Но на нас не ни пречи. Природата е съвършено устроена и за всички години пчеларство не сме имали никакви реални загуби от пчелояди, дори в активния период при оплождането на майките.

Ние се опитваме да живеем в хармония със заобикалящата ни флора и фауна до колкото можем. А вие?

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!