Най-красивата учителка изуми България на плажа в Поморие

Кадър Фб

Силвия Скримова, определяна като най-красивата учителка в България, зарадва социалните мрежи със снимки по бански от Поморие.



Атрактивната преподавателка демонстрира впечатляваща форма и събра лавина от комплименти. Този път обаче Силвия не беше сама – компания ѝ правеха близки приятелки, с които сподели слънчеви моменти край морето, пише Пловдив 24.



Красавицата е съпруга на бившия национал по волейбол Тодор Скримов. Двамата са заедно от 2016 г., когато ги събират общи приятели, а само три месеца по-късно той ѝ предлага брак. Те се женят тайно през 2017 г., без шумни тържества и без официални публикации в социалните мрежи.





Същата година на бял свят се появява и дъщеричката им, а днес семейството съчетава родителските задължения с професионалните ангажименти и не крие, че намира време и за почивка край морето.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!