Най-красивите ретро автомобили идват във Варна

На 13 септември 2025 г. Варна ще бъде сцена на стил и автомобилна история. Входът на Морската градина при Слънчевия часовник ще събере почитатели на класиката за Националния конкурс за елегантност на ретро автомобили "Николай Колев-Бижуто“, съобщиха от сдружението.



Организаторите обещават впечатляваща селекция от над 120 автомобила, подготвени от ретро клубове от цялата страна. Машините ще бъдат представени в класове: довоенни, лимузини, кабриолети, купета, поршета, американски "Sunset boulevard“, италианска "Долче Вита“, френски "Ален Делон“, "King of the road“ за хотроди и мотори, както и янгтаймери и социалистически модели, предава Фокус.



Журито ще връчи няколко отличия – наградата на кмета на Варна, награда за култов автомобил, отличието на BMW и специалната "Бижуто“, посветена на доайена на ретро движението у нас Николай Колев.



Традиционно ще има и Награда на публиката. Всеки посетител ще може да гласува за любимия си автомобил, а името на един от гласувалите ще бъде изтеглено за награда – истински диамант. Призът ще бъде връчен от Мис Варна 2025 – Яна Стоянова.



Гвоздеят в музикалната програма е Орлин Павлов, който за първи път ще изпълни дует с младата варненска певица Бриана Петрова. Водещ на събитието ще бъде Ники Кънчев.



Конкурсът започва в 10:30 ч. и ще продължи до около 16:30 ч. Събитието се провежда под егидата на Община Варна и с партньорството на BMW България.

