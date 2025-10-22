Най-малкият син на Симеон Сакскобургготски се раздели със съпругата си

Булфото

Най-малкият син на Симеон Сакскобургготски - Константин Асен, се е разделил със съпругата си Мария Гарсия де ла Расия и Гордасар. Решението да сложат край на брака си не било лесно, тъй като двойката е женена повече от три десетилетия, време, в което са държали особено много на дискретността и са предпочитали да стоят далеч от публичността, пише испанският сайт Vanitatis, предаде Новини.бг.

Раздялата на съпрузите не била изненада за най-близките им, които били наясно със случващото се в брака им, още повече, че двамата живеят в отделни домове от няколко месеца. С днешна дата отношенията им били добри и повод за раздялата им не бил трети човек.

Напрежението от съвместния живот оказало по-голямо влияние в брака, особено след като децата им станали независими. Константин-Асен и Мария Гарсия имат две деца, близнаците Умберто и София на 26 години, които вече са изградили професионален живот извън Испания, съответно в Лондон и Париж. Те, подобно на родителите си, също предпочитат дискретността и избягват публичните изяви.

Видинският княз и княгинята се ожениха в църквата "Санта Барбара" в Мадрид на 7 юли 1994 г. Кумове бяха майката на младоженеца, Маргарита Гомес-Асебо, и Алваро Гарсия де ла Расила от страна на булката. Мария носеше диадема с дизайн "Чус Басалдуа". Както е традиция в българското семейство, тя носеше диадемата, принадлежала на нейната прапрабаба, Мария Амелия де Франсия. Почти цялото семейство Бурбон присъства, а принц Фелипе действа като ескорт на кралица София.

