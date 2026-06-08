Най-малко 12 души загинаха при мощното земетресение във Филипините

Пиксабей

Най-малко 12 души загинаха, а над 200 бяха ранени, вследствие на силното земетресение във Филипините днес, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите.

Повечето от жертвите са били извадени от разрушени сгради, предава БТА.

По-рано бе съобщено за осем загинали при труса с магнитуд 7,8 край южния филипински остров Минданао, както и за значителни материални щети. Земетресението е станало на дълбочина от 33 километра под морското дъно.

След труса бе обявена опасност от цунами в Индонезия и Япония. Властите в двете страни разпоредиха частична евакуация на хората от крайбрежни райони.

В крайна сметка бяха регистрирани цунами с височина до 1 метър, посочва АП.

Тревогата в Индонезия вече бе отменена, съобщи Франс прес.

До южното японско крайбрежие са достигнали приливни вълни с височина до 20 сантиметра, съобщиха местните власти, цитирани от националната новинарска агенция Киодо.

Тихоокеанският център за предупреждение за цунами каза, цитиран от Асошиейтед прес, че опасността от приливни вълни в региона до голяма степен е отминала.

Филипините се намират в т. нар. Тихоокеански огнен пръстен, който е най-сеизмичният район на Земята. В страната често стават земетресения, някои от които са смъртоносни.

Филипините освен това са връхлитани всяка година от двайсетина тайфуна и тропически бури, отбелязва АП.

Редактор "Екип на Петел",

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