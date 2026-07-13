Най-малко 150 жени са убити от мъже в Турция през първите 6 месеца на 2026 г.

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Най-малко 150 жени са били убити от мъже в Турция през първите шест месеца на 2026 г., като повечето престъпления са извършени в домовете на жертвите и от настоящи или бивши партньори.

Това съобщи агенция АНКА, позовавайки се на данни на платформата „Ще спрем убийствата на жени“ (KCDP), предаде БГНЕС.

Още 151 жени са загинали при подозрителни обстоятелства през същия период, съобщиха от платформата.

От 150-те убити жени 92 са били убити в домовете си, а 95 – от съпруг, приятел или бивш партньор. Сред извършителите има още бащи, синове, братя, роднини и познати, което показва, че в повечето случаи жертвите са познавали нападателите си.

Според платформата жените често стават жертва на насилие, когато се опитват да поемат контрол над живота си чрез развод, прекратяване на връзка или бягство от насилие. При 117 убийства мотивът остава неизвестен.

„Проблемът не е само в икономическите трудности, а в опита жените да бъдат контролирани, заглушени и наказани“, посочват от платформата.

Огнестрелно оръжие е използвано при 78 убийства, 37 жени са намушкани с нож, 15 са удушени, а седем са пребити до смърт. В 50 случая са били убити или ранени и други хора, включително деца, роднини и съседи.

Осем от убитите жени са били под закрила по Закон № 6284 срещу домашното насилие. Девет жертви са били в процедура по развод, а четири са подали жалби в полицията или прокуратурата.

Поне 68 от убитите жени са имали деца, две са били бременни, девет са били под 18 години, а 10 – над 66 години.

Между януари и юни платформата е регистрирала и 151 случая на подозрителна смърт на жени, като при 12 от тях впоследствие е установено, че става дума за убийства.

Броят на убийствата е по-висок от отчетените 136 през първата половина на 2025 г., но остава под 205-те случая за същия период на 2024 г.

Докладът е публикуван пет години след оттеглянето на Турция от Истанбулската конвенция. Организациите за защита на правата на жените смятат, че това е отслабило механизмите за превенция и е насърчило безнаказаността на извършителите.

Редактор "Екип на Петел",

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