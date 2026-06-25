Най-малко 17 пострадали: Кола се вряза в тълпа футболни фенове

Стопкадър Х

Най-малко 17 души са пострадали, след като втомобил се е врязл в тълпа футболни фенове, които празнували победата на Мексико срещу Чехия в групите на Световното първенство в ресторант в мексиканския курорт Кабо Сан Лукас, предаде ДПА, като се позова на местни медии.

Ранените са откарани в болници.

Генералният секретар на общинската администрация на Лос Кабос Алберто Рентерия Сантана каза, че шофьорът на автомобила ускорил, когато видял, че на пътя има група хора. Заподозреният е арестуван и разследването продължава, пише БТА.

Мексико победи Чехия и така записа трета поредна победа в груповата фаза. Домакините се наложиха с категоричното 3:0 над Чехия и затвърдиха първото си място в групата. Въпреки че вече си бяха осигурили участие в елиминациите след успехите в първите два мача, мексиканците не оставиха шансове на чехите, които все още се надяваха да продължат напред в турнира.

Елиминациите на Мондиал 2026 започват на 28 юни.

⚠️ Un conductor arrolló a un grupo de personas que celebraban el triunfo de la selección mexicana en el bulevar Lázaro Cárdenas, Los Cabos, Baja California, dejando 17 personas lesionadas que fueron trasladadas a diversos hospitales 🚑. Se reportó que el responsable fue detenido… pic.twitter.com/WhqbtiOZ30 — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) June 25, 2026

Редактор "Екип на Петел",

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