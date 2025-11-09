Най-малко 20 000 души останаха без електричество в Русия

Пиксабей

Украински удари по енергийната инфраструктура оставиха повече от 20 000 души без ток в няколко руски гранични региона, съобщиха местните власти. Губернаторът на Белгород Вячеслав Гладков заяви, че „електроснабдителната и отоплителната мрежа е претърпяла сериозни щети“ в едноименната областна столица.

„Няколко улици са засегнати от проблеми с електроснабдяването. Повече от 20 000 жители са без ток“, написа той в Telegram, цитиран от АФП.

В западната част на Курска област „избухна пожар в една от електроцентралите в селището Коренево“, което доведе до прекъсване на електрозахранването в 10 населени места, съобщи губернаторът Александър Хинштейн в Telegram.

Пожар избухна и в отоплителна централа в южната част на Воронежска област, каза губернаторът Александър Гусев.

От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, че е свалило 44 дрона над граничната Брянска област.

На 8 ноември руските атаки срещу енергийната инфраструктура принудиха Украйна да се бори за възстановяване на електроснабдяването и отоплението, а производственият капацитет на един от украинските доставчици бе намален до нула. Атаката нанесе значителни щети на украинските електроцентрали и доведе до смъртта на най-малко четирима души.

Москва, която през последните месеци ескалира атаките срещу инфраструктурата на Украйна, през нощта изстреля 69 дрона срещу енергийни съоръжения в цялата страна, от които 34 бяха свалени, според украинските въздушни сили, предаде БГНЕС.

