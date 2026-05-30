Най-малко 24 души са пострадали при руски атаки срещу Украйна

Кадър ДСНС

Русия нанесе нови удари на Украйна.

Двадесет и един души са били ранени при руски атаки срещу Херсонска област през изминалото денонощие, написа в Телеграм ръководителят на военната администрация на областта Олександър Прокудин, цитиран от Укринформ.

“В резултат на руска агресия са ранени 21 души”, написа той.

Според Прокудин руските сили са атакували гражданска инфраструктура и жилищни райони в цялата област, нанасяйки щети на седем жилищни блока и 29 къщи.

При нападенията са повредени също газопровод, камион и няколко автомобила.

Прокудин допълни, че 16 души са били евакуирани в четвъртък от селища, в които украинската армия си е върнала контрола в четвъртък.

Междувременно двама души бяха ранени снощи при руска атака с дрон в Полтавска област, съобщи ръководителят на военната ѝ администрация Виталий Дякивнич в Телеграм.

Нанесени са щети на къщи, сграда на здравно заведение, комунални съоръжения, автомобили и електропроводи, информира БТА.

Местната служба за извънредни ситуации заяви, че са загасени пожари, пламнали след атаките.

Един човек пострада вчера при руска атака и в Запорожка област, каза на свой ред ръководителят на военната администрация на областта Иван Федоров.

“Руснаците атакуваха индустриална инфраструктура в регионалния център. Според предварителните данни е пострадал един човек”, написа Федоров. По-късно той уточни, че става въпрос за 40-годишен мъж, който е в тежко състояние.

През нощта руските сили нанесоха масирани удари с дронове и над село Шостка в Сумска област, написа в Телеграм ръководителят на местната военна администрация Олег Григоров.

“Украинските отбранителни сили успяха да унищожат няколко от вражеските дронове. За съжаление имаше и попадения в целите. Предварителните данни сочат, че няма убити и пострадали”, отбеляза той.

Според Григоров е гражданска инфраструктура е силно повредена или унищожена при ударите. Има щети по жилищни и нежилищни сгради, административни съоръжения и автомобили.

