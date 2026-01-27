Най-малко 30 станаха жертвите на снежната буря в САЩ

Пиксабей

Повече от половин милион американци се събудиха без ток днес, тъй като студът удари части от страната в чудовищна буря, която причини смъртта на най-малко 30 души, предаде АФП.

Мразовитата и опасна за живота арктическа въздушна маса може да забави възстановяването на електроподаването, докато общини от Ню Мексико до Мейн се опитват дасе "откопаят" от бурята, която хвърли зловещ коктейл от обилен сняг и вятър заедно със замръзнал дъжд и киша, коментира агенцията, предаде БНР.

Метеоролозите предупредиха, че голяма част от северната половина на страната ще наблюдава температури, които ще бъдат "трайно под нулата до 1 февруари", съобщи Националната метеорологична служба в публикация в социалната мрежа X.

"Рекордно ниски температури" удариха южните щати, които не са свикнали с интензивно зимно време.

Докато небето започна да се изяснява в някои части на страната, безмилостните снеговалежи в североизточната част доведоха до 56 см сняг в части от Кънектикът, а в Бостън, Масачузетс, бяха регистрирани над 40 см.

