Най-малко 555 души са загинали при американско-израелските въздушни удари срещу Иран

Най-малко 555 души са загинали до момента при американско-израелските въздушни удари срещу Иран, съобщи днес Иранското дружество на Червения полумесец, цитирано от Асошиейтед прес.

Дружеството добави, че досега във войната са били атакувани 131 града, предаде БТА.

Върховният лидер на Иран ятолах Али Хаменей, беше убит в събота - първия ден на съвместните въздушни атаки на САЩ и Израел срещу Ислямската република.

