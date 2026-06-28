Най-малко двама души са ранени при снощната руска атака срещу Киев

Сниимка Булфото, архив

Най-малко двама души бяхаса ранени при снощното руско нападение срещу украинската столица Киев, съобщи градската военна администрация, малко след като бе обявена тревога за атака с балистични ракети, предаде Франс прес.

Според разкази на журналисти от АФП, в столицата са отекнали взривове, а в небето са се виждали проблясъци.

"По последни данни броят на ранените при снощната атака е нараснал на двама", посочи в Телеграм ръководителят на областната военна администрация Тимур Ткаченко. Преди това той съобщи, че при атаката в Дарницки район са избухнали няколко пожара, съобщи БТА.

"Горят пламъци край жилищна сграда, а на друг адрес се е възпламенил автосервиз. Гори и сграда, която не е жилищна", каза той. Засега няма яснота дали огънят на тези места е загасен.

Вчера при руски удари в Днепропетровска област в централната част на Източна Украйна и в Сумска област в Северна Украйна бяха убити двама души.

Русия обстрелва Украйна почти ежедневно, откакто предприе пълномащабното си нахлуване през 2022 г., най-кръвопролитния конфликт в Европа от Втората световна война.

Вчера Киев предприе атаки срещу Волгоград и Белгород в руския Югозапад и срещу Горловка и Донецка област, които се намират в Украйна, но са контролирани от Русия.

Трима души бяха убити при тези нападения, съобщиха регионалните власти.

През последните месеци и Украйна засили ударите си, които тя определя като ответни, по Русия и окупираните от Москва от територии.

Редактор "Екип на Петел",

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