Най-малко осем души загинаха при експлозия в джамия в Сирия

Най-малко осем души загинаха при експлозия, разтърсила днес джамия в централната част на Сирия, предаде ДПА, като се позоваха на сирийските здравни власти.

Смята се, че това е първата атака срещу джамия в Сирия от свалянето на дългогодишния сирийски владетел Башар Асад миналата година.

Осемнадесет души са ранени, след като взривното устройство избухна в джамията „Имам Али бин Таиб” в централния град Хомс, съобщи представител на Министерството на здравеопазването, цитиран от сирийската държавна информационна агенция САНА.

Министерството на вътрешните работи описа атаката като „терористичен бомбен атентат” и заяви, че е започнато разследване за издирване на извършителите.

Атаката бе извършена по време на седмичната петъчна молитва на мюсюлманите, добави министерството.

Експлозията е била причинена от взривни устройства, поставени вътре в джамията, цитира САНА източник от службите за сигурност.

Снимки в джамията показват опустошение и петна кръв, посочва БТА.

Джамията се посещава от малцинствената общност на алауитите според неправителствената организация Сирийски център за наблюдение на човешките права.

Отговорност за атаката пое слабо известна сунитска екстремистка групировка на име „Сарая Ансар ас Суна“, предаде АФП.

Сирийското правителство наскоро засили кампаниите за сигурност срещу терористичната организация „Ислямска държава“ и лоялистите на Асад.

Сирия беше разтърсена от няколко епизода на насилие между религиозни общности, след като дългогодишният лидер Башар Асад, член на алауитското малцинство, бе свален от власт от бунтовническа офанзива миналата година и заменен от правителство, водено от членове на сунитското мюсюлманско мнозинство.

