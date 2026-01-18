снимка: Пиксабей

Към момента няма данни за възрастта и националността на жертвите.

Най-малко осем души загинаха при три лавини в Австрия, съобщиха планинската спасителна служба и полицията, цитирани от ДПА и АПА.

Седем души бяха затрупани вчера следобед на високия 2150 м връх Финстеркопф в долината Гросарл, провинция Залцбург, съобщи говорител на областната планинска спасителна служба. Оттам добавиха, че четирима души от скиорската група са открити мъртви, а някои от останалите са тежко пострадали.

По-рано през вчерашния ден жена е намерила смъртта си при лавина в района на Бад Хофгащайн, предаде БТА.

Националността и възрастта на загиналите и ранените засега са неизвестни. По-късно вчера следобед е имало и трето произшествие с лавина, този път в района на Пустервалд, провинция Щирия, съобщи полицията.

Седем чешки скиори са преминавали в околността в момента на предизвикването на лавината. Спасителни екипи са евакуирали четирима души от групата, които не са били затрупани от снежната маса, като им е била оказана и спешна медицинска помощ, добавиха органите на реда.

