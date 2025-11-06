Най-малко седем души са затрупани след срутване на сграда на електроцентрала
Най-малко седем души са останали затрупани след срутване на сграда на електроцентрала на източното крайбрежие на Южна Корея. Това съобщи Националната пожарна служба, предаде АФП.
Срутването е станало около 14:00 ч. (07:00 българско време) в централата на Korea East-West Power в югоизточния град Улсан, заявиха властите, след като голяма сграда се е срутила.
Националната пожарна служба съобщи, че двама души са спасени, а най-малко 7 други се смята, че са затрупани и все още не са открити.
В момента се провеждат спасителни операции, съобщава bTV.
Южнокорейският министър-председател Ким Мин-сок нареди на всички министерства да „мобилизират целия наличен персонал и оборудване, като дадат най-висок приоритет на спасяването на заклещените хора“.
Жителите също бяха евакуирани от района, съобщиха от кабинета на премиера.
Ключово съоръжение, което изолира разрушения четвърти блок и предотвратява изпускането на радиоактивни материали, остана без захранване
Инцидентът е станал по време на подготовката за разрушаване на топлоелектрическата централа, която е извън експлоатация.
