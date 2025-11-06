реклама

Най-малко седем души са затрупани след срутване на сграда на електроцентрала

06.11.2025 / 09:47 0

Кадър bTV

Най-малко седем души са останали затрупани след срутване на сграда на електроцентрала на източното крайбрежие на Южна Корея. Това съобщи Националната пожарна служба, предаде АФП.

Срутването е станало около 14:00 ч. (07:00 българско време) в централата на Korea East-West Power в югоизточния град Улсан, заявиха властите, след като голяма сграда се е срутила.

Националната пожарна служба съобщи, че двама души са спасени, а най-малко 7 други се смята, че са затрупани и все още не са открити.

В момента се провеждат спасителни операции, съобщава bTV.

Южнокорейският министър-председател Ким Мин-сок нареди на всички министерства да „мобилизират целия наличен персонал и оборудване, като дадат най-висок приоритет на спасяването на заклещените хора“.

Жителите също бяха евакуирани от района, съобщиха от кабинета на премиера.

Ключово съоръжение, което изолира разрушения четвърти блок и предотвратява изпускането на радиоактивни материали, остана без захранване
Инцидентът е станал по време на подготовката за разрушаване на топлоелектрическата централа, която е извън експлоатация.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
MrBean (преди 8 секунди)
Рейтинг: 196537 | Одобрение: -1793
До това води корупцията.Централата е строена прди 25-30 години,когато в Корея цареше корупция,помните когато се сриваха молове и обществени сгради...

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама