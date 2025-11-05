Най-малко седем души загинаха след самолетна катастрофа в САЩ

Кадри Youtube

Най-малко седем души са загинали след като товарен самолет се разби близо до летище в Кентъки, предава USA Today.

Самолетът на UPS се разби близо до международното летище "Луисвил Мухамед Али“ във вторник вечерта, като снимки от мястото на инцидента показват големи пожари и дим, издигащ се във въздуха, посочва Фокус.

На пресконференция губернаторът на Кентъки - Анди Бешир, описа инцидента като "катастрофален“ и призова местните жители да спазват всички заповеди за осигуряване на убежище на място.

В по-късна публикация в социалните медии той потвърди, че броят на загиналите е нараснал от първоначалните трима на най-малко седем, като се очаква броят да се увеличи още.

Потвърдено е, че в самолета са били трима души, а 11 са ранени на земята.

Бешиър описва нощта като "тежка“ за града.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) съобщи, че катастрофата е станала около 17:15 ч. местно време (00:15 ч. българско време), когато самолетът е излетял от летището с направление Хонолулу, Хавай.

