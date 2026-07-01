Най-малко шестима души загинаха при пожар в жилищен блок в Антверпен

Стопкадър Нова Тв

Най-малко шестима души са загинали при пожар в десететажен жилищен блок в белгийския град Антверпен.

Огънят е бил толкова силен, че се е наложило пожарникарите да спасяват хора с въжета през прозорците и от външните части на сградата. Оцелели разказват, че са били блокирани в жилищния блок и не са могли сами да излязат. До момента причината за пожара не е ясна. По предварителни данни обаче първо е спряло електрозахранването, а десет минути по-късно се е задействала пожарната аларма, пише nova.bg.

Хората са се опитали да напуснат сградата, но коридорите вече били изпълнени с гъст дим. В блока живеят около 200 души.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!