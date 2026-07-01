Най-малко шестима души загинаха при пожар в жилищен блок в Антверпен
Стопкадър Нова Тв
Най-малко шестима души са загинали при пожар в десететажен жилищен блок в белгийския град Антверпен.
Огънят е бил толкова силен, че се е наложило пожарникарите да спасяват хора с въжета през прозорците и от външните части на сградата. Оцелели разказват, че са били блокирани в жилищния блок и не са могли сами да излязат. До момента причината за пожара не е ясна. По предварителни данни обаче първо е спряло електрозахранването, а десет минути по-късно се е задействала пожарната аларма, пише nova.bg.
Хората са се опитали да напуснат сградата, но коридорите вече били изпълнени с гъст дим. В блока живеят около 200 души.
Редактор "Екип на Петел",
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