Най-малобройното племе в „Игри на волята“ с уникален успех

Мая Иванова. Кадър: Игри на волята

Най-малобройното племе в „Игри на волята“ – Феномените, постигна уникален успех.

Само четирима те биха Лечителите, които са от петима, и Завоевателите, които са от 6 членове.

В трудна териториална битка Ръждавичка, Калин, Алекс и Лапунов отнесоха конкуренцията.

На второ място останаха Лечителите, но победата им е пирова. Те отново ще се върнат в Изолатора, където няма никакви условия, дори и храна.

Завоевателите се разпадат, като останалите племена ще ги разпарчетосат и вземат играчите им.

