Най-масовият протест в историята на Гренландия: Янки, ходете си вкъщи

Кадър Х

В Гренландия бе организиран протест срещу изказванията на Тръмп за възможен американски контрол над острова.

Протестът в Гренландия премина под лозунга „Гренландия принадлежи на гренландския народ“. Хората излязоха на улиците с плакати с надписи „Yankee go home“ и „We are not for sale“, предаде Сега.

Около хиляда души се събраха на протеста в град Нуук – столицата на Гренландия и така събитието се превърна в най-големия митинг в историята на острова, тъй като населението на Гренландия е около 57 хиляди души, а само на столицата Нуук – 19 хиляди.

Протест също се състоя в Сисимиут – втория по големина град в Гренландия.

"Yankee, go home!" Hundreds of Greenlanders protest Trump's plans to seize the island



People rally, waving island flags and bold signs demanding the US back off Greenland.



Over recent months, Trump repeatedly spoke about controlling the island, and it became clear it’s no joke.… pic.twitter.com/aSBo2b6x1N