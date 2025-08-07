Най-много намалени и спрени пенсии в тези градове в България

Булфото

По данни на Националния осигурителен институт (НОИ), сумата, която е възбранена по различни пенсионни плащания, надхвърля 2,2 милиона лева. Най-честата причина за запорираните суми са непогасени задължения към държавния бюджет, както и неуредени сметки за комунални услуги, предаде агенция "Фокус".

Най-голям брой са запорите върху пенсии за осигурителен стаж и възраст – общо 6512 случая. Сумата, която е възпрепятствана за изплащане към тези хора, възлиза на над 1,9 млн. лева.

Запорирани са и 36 инвалидни пенсии, както и 659 пенсии на работили в системата на МВР и отбраната.

Най-много са запорираните пенсии в София – 2291 и Перник – 570. в същото време едва 36 са пенсиите под запор в Търговище, а три са на хора, които живеят в Турция.

В момента върху пенсии и възнаграждения за труд до размера на една минимална заплата не може да се налагат запори. За просрочени задължения към бюджета защитената от запор сума от заплатата е по-голяма. Тя се получава като от средната брутна месечна заплата за страната се извади минималната заплата и получената сума се раздели на две. Така при 933 лева минимална заплата за 2024 г., защитената от запор сума е била близо 1500 лева. С увеличението на минималната заплата от април тази година на 1077 лева тази сума се променя.

Общо 1 464 421 пенсии се изплащат по банков път, като сумата която се превежда от НОИ за тях е в размер близо 1,43 млрд. лева.

