Най-могъщата компания в света BlackRock може да стъпи в България

Кадър Ютуб

Два инвестиционни фонда може да опитат купят AES, която има електроцентрала и ветроенергиен парк в България. Това са поделение на американския BlackRock, което иска да се присъедини към базирания в Швеция EQT за евентуална сделка, съобщи Bloomberg.

Пазарната оценка на американската AES Corp. е $10.5 млрд. По-известните ѝ обекти в България са ТЕЦ "AES Гълъбово" и най-големият ветроенергиен парк в страната "Св. Никола" край Каварна.

Споменатото поделение е Global Infrastructure Partners (GIP), съвместно дружество за инфраструктурни инвестиции на Credit Suisse и General Electric, което BlackRock придоби през октомври 2024 г.

BlackRock (БлекРок) е име, което често се появява в новините, когато стане дума за глобалната икономика, и за това има много добри причини. Накратко, те са най-голямата компания за управление на активи в света.

Ето основните неща, с които са известни:

BlackRock управлява активи на стойност над 10 трилиона долара. За да придобиете представа, това е сума, по-голяма от брутния вътрешен продукт на почти всяка държава в света, с изключение на САЩ и Китай. Те инвестират парите на пенсионни фондове, застрахователни компании и индивидуални инвеститори.

Поради размера си, BlackRock често е наричана „четвъртият клон на правителството“ в САЩ. По време на финансови кризи (като тази през 2008 г. или COVID-19 пандемията), правителствата често се обръщат към тях за съвети и помощ при управлението на спасителни финансови пакети.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!