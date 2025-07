Най-новите смартчасовници Galaxy Watch8 LTE и Watch8 Classic LTE са налични за предварителна поръчка в A1

До 24 юли поръчайте предварително Galaxy Watch8 LTE и Watch8 Classic LTE от А1.

Добавете допълнителна каишка с 30% отстъпка от редовната ѝ цена.

Благодарение на eSIM, провеждайте разговори, изпращайте съобщения и сърфирайте в интернет директно от часовника – без нужда от смартфон.





До 23:59 ч. на 24 юли 2025 г. клиентите на A1 могат да направят предварителна поръчка на най-новите смартчасовници на Samsung – Galaxy Watch8 LTE и Galaxy Watch8 Classic LTE . Всеки, който закупи модел от серията в рамките на кампанията, ще може да добави допълнителна каишка с 30% отстъпка от редовната ѝ цена.

Galaxy Watch8 (LTE), изработен от армиран алуминий, се предлага в два размера – 44 mm и 40 mm, и е създаден за динамично ежедневие. С елегантен, минималистичен дизайн и тънък корпус, смартчасовникът разполага с ярък AMOLED дисплей до 3000 нита, който осигурява отлична видимост при всякакви условия. Новият 3nm процесор, 2 GB RAM и 32 GB памет гарантират бърза работа и достатъчно пространство за съхранение.

Моделът включва разширен набор от здравни функции – проследяване на пулс, кръвно налягане, кислород в кръвта (SpO₂) и телесна температура, както и анализ на съня, съвети за заспиване, включително откриване на признаци на сънна апнея, одобрено от FDA. Освен това устройството изчислява сърдечно-съдовото натоварване, AGEs индекс и нивата на антиоксиданти – функции, които дават по-задълбочена представа за физическото състояние и начина на живот. Всички тези данни се обработват с помощта на AI, който представя информацията по ясен и лесноразбираем начин, улеснявайки потребителя в проследяването и подобряването на здравето си. Часовникът е и чудесен здравен треньор – за любителите на бягането са налични 160 адаптивни тренировъчни плана и анализ след всяка сесия.

Батерията осигурява целодневна издръжливост, а с възможността за бързо безжично зареждане, Galaxy Watch8 е винаги готов за следващата ви стъпка – от сутрешната тренировка до вечерната среща с приятели.

Galaxy Watch8 Classic 46mm (LTE) идва с корпус от неръждаема стомана и се отличава с емблематичен въртящ се безел – функционален елемент, който улеснява навигацията и придава завършен вид. Моделът разполага с Quick Button за незабавен достъп до множество функции с едно натискане. Всички основни здравни и уелнес функции, налични в Watch8, са включени и тук – подходящ избор за потребители, които търсят комбинация от традиционен стил и интелигентни технологии. Освен това е оборудван с 2 GB RAM и 64 GB памет за безпроблемна работа.

Със своята премиум изработка, Watch8 Classic е създаден да бъде неизменна част от вашето ежедневие – независимо дали сте в офиса, на път или в залата за тренировки. Просто го носите – останалото той ще проследи вместо вас.

Благодарение на системата Dynamic Lug, смартчасовниците прилягат перфектно на китката. И двата модела поддържат eSIM, което позволява провеждане на разговори, изпращане на съобщения и използване на мобилен интернет – без нужда от смартфон.

В допълнение, за първи път Gemini, AI асистентът на Google, е достъпен на смартчасовник – именно с Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic. С интеграцията на Gemini AI, потребителите могат да използват гласови команди и функции като Raise to Talk за още по-интуитивно управление. Обновеният интерфейс One UI 8 Watch осигурява по-богато потребителско изживяване с поддръжка на повече приложения, по-лесна навигация и жестове, адаптирани за интелигентна и бърза комуникация. A с Now Bar и кратките персонализирани известия няма да изпуснете нито една важна дейност.

Samsung Galaxy Watch8 LTE 40 mm може да бъде поръчан предварително на a1.bg на цена от 839,99 лв. в брой с план Unlimited Ultra и възможност за допълнителна каишка с 30% отстъпка, Samsung Galaxy Watch8 LTE 44 mm – за 899,99 лв., а Galаxy Watch8 Classic 46 mm LTE – за 1099,99 лв. при същите условия. Моделите се предлагат и на лизинг.

А1 , част от A1 Group, е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България. Компанията предоставя мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет, интерактивна, цифрова, сателитна и мобилна телевизия, четири собствени спортни канала с марката MAX Sport, платежни услуги, ICT, cloud и IoT бизнес решения. През 2024 г. A1 България отчита приходи от 820,9 млн. евро, а сравнимата EBITDA e 340,6 млн. евро.

A1 Group е водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с 30 млн. клиенти. A1 Group оперира в седем държави: Австрия, България, Беларус, Хърватия, Словения, Северна Македония и Сърбия, а приходите на Групата за 2024 година възлизат на 5,4 милиарда евро.

Портфолиото на A1 Group включва гласова телефония, високоскоростен интернет и мултимедийни услуги, както и решения в областта на високите технологии, преноса на данни, онлайн разплащанията и дигиталните бизнес решения. Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil – един от най-големите телекомуникационни доставчици в света.

