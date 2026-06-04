Кадър Varna Zoo

Най-новият член на зоопарк Варна е Бенгалската тигрица Киара. Тя пристигна наскоро при нас и все още свиква с обстановката, затова не очаквайте да я видите при всяко посещение. Във връзка със спокойствието на животното, към момента ще се въздържим от медийни изяви. Благодарим за разбирането!, съобщават от варненската зоологическа градина.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!