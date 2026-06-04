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Най-новият член на зоопарк Варна е Бенгалската тигрица Киара

04.06.2026 / 10:10 0

Кадър Varna Zoo

Най-новият член на зоопарк Варна е Бенгалската тигрица Киара. Тя пристигна наскоро при нас и все още свиква с обстановката, затова не очаквайте да я видите при всяко посещение. Във връзка със спокойствието на животното, към момента ще се въздържим от медийни изяви. Благодарим за разбирането!, съобщават от варненската зоологическа градина.

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