Най-скъпата подправка в света: Тайните за отглеждане на шафран в България

Снимка Пиксабей

Най-скъпата подправка в света – шафранът вече се отглежда и у нас. Нещо повече – България е в топ три на производителите на висококачествен шафран в света.

От три години семейство Сивкови от ямболското село Ботево я отглеждат в двора си. Така изглежда цвят от шафран, а това е най- ценната част – стигма, която се отделя от цветовете. Един грам сух шафран струва 30 – 35 лева.

Иран е родината на най-екзотичната и скъпа подправка в света, но оказва се, шафран расте и в нашия чернозем.

„Шафранът представлява луковица, която с течение на времето започва да образува отделни луковици, като чесъна. Има определен ред и размери, на които се сади и разстояние между редовете“.

Диана и Пламен Сивкови от ямболското село Ботево са пчелари, но преди пет години решават да отглеждат шафран. Започват на шега, търсейки информация в интернет, а днес са сред малцината производители в страната. Шафранът се засява в края на лятото, цъфтежът е през октомври. Реколтата тази година вече е обрана, всичко се прави на ръка. За един грам шафран са нужни поне 200 цветчета.

„Много е леко, да. Точно поради тази причина е много трудоемко, не толкова гледането, колкото добиването. От един декар- един килограм суха продукция“, казва Пламен Сивков, производител.

Сухият шафран, наричан още червено злато е с цена от 30-35 лева на грам. Тегли се с бижутерска везна и изглежда така.

От векове шафранът се използва и като подправка, и за лечение. Има доказани антиоксидантни свойства, подобрява зрението, храносмилането, намалява стреса. Семейство Сивкови произвеждат чай и мед от шафран.

„Шафранът е добавен към меда, и той се разбива. Затваряме буркана и го оставяме поне един месец, за да престои, и да може полезните свойства от шафрана да отидат в меда. Понеже е много силен като билка шафрана, до една лъжичка на ден трябва да се консумира от този мед“, разказва Диана Сивкова.

Шафранът има силен вкус и цвят, затова трябва да се ползва умерено. Чаша чай на ден може да ни предпази от настинка и грип.

Въпреки високите качества на шафрана, произведен у нас, той се предлага предимно на вътрешния пазар. Към момента държавата не субсидира производителите.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!