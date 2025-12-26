Най-скъпият официален билет за Световното ще е на цена от 8680 долара

Кадър Youtube

Мотото на FIFA гласи, че "футболът обединява света", но политиката на организацията за продажба на билети за Мондиал 2026 предизвика почти единодушно недоволство.

Много фенове смятат, че цените представляват "огромно предателство", тъй като в някои случаи надхвърлят десетократно предварително обявените стойности.Но те не бива да се учудват. Пътят на футбола от културно достояние до търговска дойна крава продължава от десетилетия – и всеки, който очакваше организацията със седалище в Цюрих да промени това, може би е бил прекалено голям оптимист, пише Матю Брукър за Bloomberg, цитирани от investor.bg.

Тази седмица FIFA, чието пълно име е Fédération Internationale de Football Association, отговори на негативните реакции, като заяви, че ще пусне в продажба билети на цена 60 долара за всеки мач от турнира следващото лято, който се организира съвместно от САЩ, Мексико и Канада.

Това е символична отстъпка. По-евтините билети ще съставляват една десета от разпределените на отделните асоциации, като всяка от тях получава 8% от билетите за всеки мач, в който участват техните отбори. Така че тези по-евтини билети ще съставляват по-малко от 2% от общия брой.

Те все пак ще бъдат посрещнати от малцината щастливци, лоялни членове на асоциацията, които ще могат да гледат отбора си на живо, без да се налага да ипотекират къщата си.

За останалите ситуацията е различна. Най-евтиният билет за един от груповите мачове на Англия е 202 долара – почти 10 пъти повече от базовата цена от 21 долара, посочена в тръжната документация, публикувана през 2018 г. Искате ли да присъствате на финала на 19 юли на стадион MetLife в Ню Джърси?

Най-скъпият официален билет ще ви струва 8680 долара или повече от пет пъти повече от еквивалента за Катар 2022. За феновете от чужбина добавете и цената на полетите до Северна Америка и между градовете домакини – ето това е почивка, която банковата ви сметка ще запомни за дълго време.

Решението на FIFA да намали част от цените показва, че организацията е подценила недоволството. Но дали това е грешка от търговска гледна точка? Едва ли.

Макар форумите да са пълни с призиви за бойкот, реалността е различна – до момента са подадени 20 милиона заявки за билети, а продажбите са едва във втора фаза. При общ капацитет от около 7 милиона места турнирът вече е свръхтърсен.

