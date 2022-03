Най-смъртоносният снайперист в света замина на лов за генералски глави в Украйна

Кадър Украйна Нюз Туитър

Русия вече загуби няколко генерали във войната в Украйна, убити от точни снайперисти.

Смятаният за един от най-успешните снайперисти вече е в Украйна.

Страховитият канадски снайперист, с огромен боен опит от Сирия, Ирак и Афганистан, пристигна в Украйна, отзовавайки се на призива на украинския президент Зеленски за помощ срещу агресора.

Тренираният ликвидатор на всичко от войник до генерал се е заканил да избие войниците на Путин един по един.



Прякорът на легендарния стрелец е Уоли. Той е на 40 години и се е бил между 2009 и 2011 година два пъти в Афганистан като част от контингента на канадските въоръжени сили там. През 2015 година Уоли по своя инициатива пътува и до Ирак, за да участва в борбата срещу Ислямска държава. Бил се е и в Сирия на страната на кюрдите.



Неговите бойни другари са също страховити стрелци – през 2017 година един от тях ликвидира член на ИД от 3 450 метра, което е световен рекорд за потвърдено поразяване от дълга дистанция със снайперова пушка.



След като в събота Зеленски призова членовете на международната общност на въоръжените сили да отидат в Украйна и да й помогнат, Уоли остави жена си и едногодишното си дете и за него се твърди, че вече е в Украйна. Самият той сподели, че решението да се отзове на вика за помощ е като на “пожарникар, който чува звука на алармата". За изоставянето на семейството си той каза:



“Знам, че е ужасно, но когато гледам снимки от разрушенията в Украйна, в главата си виждам своя син в опасност, че той е, който страда."



В цивилния живот снайперистът работи като програмист.



Той е споделил пред CBC, че заедно с още трима канадски войници, които са дошли в Украйна, са били посрещнати с прегръдки и цветя, когато са минали украинската граница.



За мотивите си да рискува живота си и да иде да се бие в Украйна, снайперистът отговаря кратко:



“Просто е, искам да им помогна."

Former Canadian elite sniper nicknamed "Wali" arrived in Ukraine on Wednesday to fight alongside Ukrainian forces. 🇺🇦#StandWithUkraine️ #UkraineRussiaWar #UkraineRussianWar #UkraineUnderAttaсk #Zelenskiy pic.twitter.com/Zlcof5yQqY