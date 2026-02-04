Най-старата железопътна линия Русе - Варна ще се обслужва от частен превозвач

Снимка: Petel.bg, архив

Генерална промяна в пътническите превози на железниците у нас. Държавата подписва договор с първия частен превозвач. Той ще изземе около 25% от пътническите превози на БДЖ в Източна България. Направленията в Западна България ще се изпълняват от държавните железници, както и основните маршрути като София за Варна и Бургас. Реформата е от ключово значение, за да може страната ни да получи петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

Най-старата железопътна линия у нас Русе - Варна ще е едно от трасетата, което ще се обслужва от частния превозвач „Ивкони Експрес“. Тя е един от маршрутите в Северния регион, който заедно с Южния лот се поема от спечелилата фирма.

Избраната фирма ще обслужва 25% от всички жп маршрути, а за държавните железници остава Западната част на страната, където попадат 75% от всички маршрути.

И частната, и държавната жп компания ще ползват влакове, купувани през последните 17 години, съобщава БНТ.

По-старите влакове ще може да бъдат наемани от БДЖ на пазарни цени. След изтичането на договорите подвижните състави ще трябва да бъдат върнати на държавата. От Транспортното министерство обещават реформата да не засегне настоящите служители на железниците.

„Трудовите права на служителите са напълно защитени. Няма да има съкращения. Всички работници се прехвърлят при същите условия със запазени заплати, длъжности, трудов стаж и социални придобивки“, заяви Караджов. Той уточни, че в Северния регион това засяга 408 души, а в Южния – 405 души, като прехвърлянето ще бъде завършено преди началото на договорите.

