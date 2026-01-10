Най-старото злато в света гостува в Букурещ

Булфото

Най-старото обработено злато в света и други ценни находки от Варненския халколитен некропол могат да бъдат видени в Общинския музей в Букурещ до 29 март.

"Повечето артефакти са важна част от постоянната експозиция на Археологическия музей във Варна, а това представяне е първо по рода си в Румъния. Световноизвестният Варненски некропол I гостува за първи път в северната ни съседка. Част от експонатите никога не са напускали постоянната експозиция на музея във Варна, а други – като комплекса от Варненски некропол II, включително и най-старото обработено злато в света, в много редки случаи са пътували за представяне в чужбина“, посочват от музея на официалната си страница в Интернет.

Пътешествието започва с мистериозните вярвания през каменно-медната епоха и завършва с християнските средновековни обичаи. Посетителите имат възможността да разгледат близо 6000 артефакта, оценявани на милиони евро и датиращи отпреди шест хилядолетия.

Богатият музеен разказ за задгробния живот може да бъде проследен в три отделни зали. В първата има предмети от неолита, както и златни предмети. Чистотата на златото, от което са направени, достига до 23,5 карата. Втората зала представя в хронологичен ред желязната епоха, елинистическия период и римската епоха. В последната зала има предмети от Средновековието и късната античност.

Изложбата може да бъде посетена между 10:00 и 17:30 часа местно (и българско) време, от сряда до неделя, до 29 март. Входният билет струва 33 леи (6,48 евро). За ученици, студенти и пенсионери цената е намалена на 16,5 леи (3,24 евро).

През юли миналата година находки от Варненския халколитен некропол бяха включени в изложбата "По вълните на Черно море през вековете", показана в централата на ЮНЕСКО в Париж.

