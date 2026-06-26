Най-тежката мярка за неотклонение за 27-годишен варненец, ограбил възрастна жена

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Мярка „задържане под стража“ взе съдът по отношение на 27-годишен мъж, привлечен като обвиняем за извършен грабеж на портмоне от възрастна жена във Варна. Деянието се явява тежко умишлено, като предвиденото в законодателство наказание за него е лишаване от свобода от 3 до 10 години.

От събраните до момента гласни и писмени доказателства по делото, според съда може да се направи съвсем обосновано предположение, че именно обвиняемият е автор на деянието, за което му е повдигнато обвинение по досъдебно производство, съобщават от ВРС.

Съдът намира, че е налице и втората изискуема от закона предпоставка за вземане на най-тежката процесуална мярка за неотклонение, доколкото съществува реална възможност обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление от общ характер.

27-годишният мъж е осъждан за грабеж от Окръжен съд - Варна, като деянието, предмет на разглеждане по настоящото досъдебно производство, се явява извършено в изпитателния срок на това осъждане. Обвиняемият има и друга предходна съдимост, а самото деяние е с изключително висока степен на обществена опасност, като е извършено дръзко, посред бял ден, с употреба на сила спрямо възрастна жена.

Определението на Районен съд – Варна подлежи на обжалване в 3-дневен срок, като в случай жалба или протест делото пред ВОС бе насрочено за 1 юли от 13 ч.

Редактор "Екип на Петел",

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