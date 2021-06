Най-важната информация, която трябва да знаете за Евро 2020

Остават броени дни до най-големия футболен форум за годината – Европейското първенство. Турнирът носи името Евро 2020 и ще се проведе от 11 юни до 11 юли. Евро 2020 ще бъде 16-ото издание на европейските финали, като в следващите редове ще ви запознаем с най-важната и интересна информация, която трябва да знаете за надпреварата.

Дати на провеждане на турнира

Европейското първенство бе насрочено за 2020 година - трябваше да стартира на 12 юни и да приключи на 12 юли. Пандемията от коронавирус отложи турнира с една година и УЕФА насрочи състезанието за лятото на 2021-ва. Така Европейското първенство ще започне на 11 юни, а финалът на турнира е на 11 юли. Турнирът ще се проведе в 11 европейски града.

Кои са участниците на турнира?

24 отбора се класираха за Евро 2020. Големите отбори на национално ниво като Англия, Италия, Германия, Испания, Франция и др. са сред участниците на финалите, като също така има и дебютанти - Северна Македония и Финландия. Състав на Франция за Евро 2020 е изпълнен с много класни играчи и тимът е сочен за един от фаворитите на Европейското първенство, заедно с Англия и Белгия. Ето и списъкът с групите за Евро 2020:

Група А: Турция, Италия, Уелс, Швейцария

Група В: Дания, Финландия, Белгия, Русия

Група С: Нидерландия, Украйна, Австрия, Северна Македония

Група D: Англия, Хърватия, Шотландия, Чехия

Група Е: Испания, Швеция, Полша, Словакия

Група F: Унгария, Португалия, Франция, Германия

Къде ще се играят мачовете от Евро 2020?

Евро 2020 ще се проведе в 11 държави като някои от най-модерните стадиони в Европа ще бъдат домакини на събитието. Стадиони като „Йохан Кройф Арена“ в Амстердам, „Уембли“ в Лондон и „Алианц Арена“ в Мюнхен ще бъдат домакини на Евро 2020. Ето и пълният списък с градовете, които ще посрещнат мачовете от груповата фаза на турнира:

Група А: Рим (Италия) и Баку (Азербайджан)

Група В : Санкт Петербург (Русия) и Копенхаген (Дания)

Група C: Амстердам (Холандия) и Букурещ (Румъния)

Група D: Лондон (Англия) и Глазгоу (Шотландия)

Група Е: Севиля (Испания) и Санкт Петербург (Русия)

Група F: Мюнхен (Германия) и Будапеща (Унгария)

1/8-финалите на Евро 2020 ще се проведат в Амстердам, Лондон (2 мача), Будапеща, Севиля, Букурещ, Копенхаген и Глазгоу. Мачовете от 1/4-финалната фаза ще се играят в Санкт Петербург, Мюнхен, Баку и Рим. Полуфиналите и финалът на Евро 2020 ще се проведат на стадион „Уембли“ в Лондон.

Кой е талисманът на Евро 2020?

Талисманът на Евро 2020 се казва Skliizy (Скилзи). Имаше доста негативни мнения за избора на талисман на европейските финали. Маркетинговият директор на Евро 2020 - Гай-Лорен Епщайн, заяви, че желанието е било да се създаде символ, който да взаимодейства с футболните фенове на Стария континент.

Официална песен на Евро 2020

Официалната песен на Европейското първенство 2020 е на нидерландския DJ МАртин Гарикс. Песента се казва We Are The People. Тя ще звучи на официалното откриване на турнира, което е на 11 юни в Рим на “Стадио Олимпико” в Рим, като съперници са Италия и Турция.

Кои са фаворитите на букмейкърите на Евро 2020?

Родният букмейкър WINBET определя отборите на Франция и Англия за големите фаворити на Европейското първенство това лято. Коефициентът за „петлите“ да спечелят Евро 2020 е малко по-нисък, така че се предвижда нова голяма титла за тима на Дидие Дешан. В топ 5 на фаворитите на Евро 2020 са още отборите на Белгия, Германия и Испания. Настоящият европейски шампион Португалия е с по-малки шансове за триумф, но е пред Италия и Нидерландия в списъка с фаворити на Winbet.

