Най-възрастният обитател на Софийския зоопарк стана на 38 години

снимки: Зоологическа градина София / Sofia Zoo, фейсбик

Най-възрастният обитател на Софийския зоопарк - хималайската мечка Деси отпразнува своя 38-и рожден ден. По този повод гледачите ѝ поднесоха специална торта, приготвена от любимите ѝ плодове.

Деси живее в Мечкарника на зоопарка, където е настанена в няколко вътрешни пространства, съобразени с напредналата ѝ възраст и здравословното ѝ състояние, допълва Bulgaria ON AIR.

Тя е сляпа и по-бавноподвижна, което налага постоянни и специализирани грижи. Екипът на зоопарка ѝ отделя особено внимание, за да ѝ осигури спокойна и комфортна среда.

Хималайските мечки в природата живеят средно до около 25 години, а при отглеждане в зоологически градини - до приблизително 35 години. Със своите 38 години Деси е достигнала пределна възраст за вида си.

Мечката е родена през 1988 година в зоопарка в град Лодз, Полша. По данни на ZIMS (Zoological Information Management System - най-голямата в света единна база данни за управление на информация за диви животни в зоопаркове и аквариуми) Деси е сред най-възрастните хималайски мечки, отглеждани в зоологическа градина.

От Софийския зоопарк отправят топли пожелания към своята дългогодишна обитателка и продължават да полагат всички необходими грижи за нейното благополучие.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!