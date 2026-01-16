Най-възрастният служител на Община Варна навърши 80 години

снимка: Община Варна

Илия Радев, най-възрастният служител на Община Варна, празнува днес своя 80-и рожден ден, като продължава да изпълнява служебните си задължения с характерната всеотдайност. Въоръжен с куфар с инструменти, той се отзовава на всяко повикване за поправка на брава, мебел или прозорец, както прави вече повече от 20 години.

Ръководството на Общината го изненада в кметския кабинет, където заместник-кметът Павел Попов му връчи специален плакет и поздравителен адрес от името на кмета Благомир Коцев, пише "Морето".

Илия Радев е част от дирекция „Управление на собствеността“ и познава всеки кът от 15-етажната административна сграда на Общината. След пенсиониране е бил поканен да се върне на работа, за да продължи да се грижи за поддръжката на оборудването и обзавеждането, като най-голямо удоволствие му носят заниманията с дърво.

Роден в село Врабча, Радев завършва полувисшия институт в град Станке Димитров (днес Дупница) като учител по рисуване и дървообработване. Любовта го води във Варна, където постепенно се посвещава на плакатното изкуство, монументалната живопис и дърводелството. Домът му е превърнат в ателие, а хобито му е поправянето на стари часовници – колекцията му наброява над 150 екземпляра.

Илия Радев е женен за Мария Радева – изтъкнат варненски учител по изобразително изкуство, има син и дъщеря и се радва на внучка.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!