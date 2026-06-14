Най-възрастният треньор се изправя срещу най-младия на Мондиала

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Четирикратният световен шампион Германия дава старт на участието си в група „Е“ на Мондиал 2026 с мач срещу дебютанта Кюрасао. Срещата започва в 20:00 часа българско време на "Ер Ар Джи Стейдиъм" в Хюстън.

Двубоят привлича вниманието не само с този факт, но и с очаквания тактически двубой между 78-годишния Дик Адвокаат и 38-годишния Юлиан Нагелсман. Това е среща на най-възрастния и най-младия треньор на Световното. Нидерландският специалист е и най-старият наставник, водил отбор в историята на планетарните шампионати.

Двамата треньори на своите пресконференции преди мача си направиха комплименти един на друг. Нагелсман беше попитан дали се вижда в треньорската професия на възрастта на Дик Адвокаат, което предизвика смеха му.

„Не мисля! Обичам си работата, но на такава възраст вероятно ще имам други приоритети. Дик Адвокаат обаче е брилянтен човек. Много добър треньор, свършил е отлична работа с Кюрасао по невероятния пък към Световното. Винаги се уча от хора като Адвокаат. Преди мача ще го поздравя. След това ще водим битка, а след нея ще бъдем приятели“, заяви германският селекционер.

„Разбирам позицията на Нагелсман. Той прекрати кариерата си рано заради контузии. Много млад стана треньор на високо ниво и започна да получава големи пари. Аз продължавам да работя, защото ми харесва, а не заради пари. Искам това да бъде ясно. Юлиан е отличен треньор, но с Кюрасао ще му усложним сериозно работата. Или поне ще се опитаме“, коментира Адвокаат.

Юлиан Нагелсман сравнени предстоя мач с Кюрасао с мач от първия кръг на Купата на Германия, пише Блиц.

„Във футбола често сме свидетели на сравнения за „Давид срещу Голиат“, но за мен важно е представянето на терена, а не определенията, че даден отбор е фаворит. Мачът с Кюрасао много ми прилича на среща от първия кръг на Купата на Германия. Тогава срещаш малък отбор, който няма какво да губи. Именно това го прави опасен съперник. В първия мач на голям турнир като световното първенство са трите точки. Искаме да направим добър мач, но победата е най-важното нещо за самочувствието на един отбор“, обяви младият специалист.

Редактор "Екип на Петел",

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