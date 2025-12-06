Най-великият архитект на епохата ни напусна този свят

кадри Пиксабей, Нова телевизия

На 96-годишна възраст почина прочутият архитект Франк Гери. Той проектира едни от най- креативните сгради, строени някога. Неговите смели и причудливи творения го превръщат в суперзвезда на архитектурата, предаде Нова телевизия.

Сред многото му шедьоври са музеят „Гугенхайм“ в Билбао, Испания; концертната зала „Уолт Дисни“ в Лос Анджелис и сградата на Де Цет Bank в Берлин.

Той също така проектира разширението на централата на Фейсбук в Северна Калифорния. Гери е носител на всички големи награди в областта на архитектурата, включително най-високото отличие в тази област, наградата „Прицкер“, за „освежаващо, оригинално и напълно американско“ творчество.

