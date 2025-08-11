Най-високата температура от началото на август - в този български град

Снимка: Infobgv, Уикипедия

В Ловеч е измерена най-високата температура от началото на август. Към 17 ч. термометърът достигна 38,7 градуса по Целзий, съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция в града.

От областната администрация информираха, че от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) отправят предупреждение за горещо време днес за региона. За общините Ловеч, Летница, Тетевен, Луковит, Угърчин и Ябланица е обявен оранжев код (максимални температури 38 – 41 градуса, или гореща вълна, продължаваща повече от пет дни), а за останалите две – Троян и Априлци, кодът е жълт (34 – 37 градуса).

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

От НИМХ посочват, че високите температури може да доведат до здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца. Призовават се гражданите да следят прогнозите и да действат според съветите на властите.

БТА припомня, че през юли най-високата температура в Ловеч достигна 42 градуса.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!