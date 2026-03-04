Найденов: България има добре подготвена ПВО, която да гарантира сигурността ни

Стопкадър Нова Нюз

Бивш военен министър обяви, че България може да се защити сама при евентуални атаки с ракети.

Явно има ескалация на конфликта в Близкия изток. Виждаме и разширяване на ударите от страна на Иран. Техеран не се интересува от изявленията на различните страни, че не участват в този конфликт. Американските бази в държавите от Близкия изток са между 9 и 11. Всички тези обекти бяха атакувани. В този смисъл министър Атанас Запрянов съвсем правилно изрази загрижеността си по повод изстреляната балистична ракета към Турция. Тази ракета беше прехваната и свалена от НАТО.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият военен министър Ангел Найденов, който коментира ситуацията в Близкия изток.

"Цялата тази ситуация с увеличаването на обхвата на ударите на Иран изисква нов анализ. В Европа няма единна позиция в подкрепа на ударите на САЩ в Иран. Всички изразиха мнение за рисковете от балистичните ракети на Иран, от терористични атаки, икономическото отражение на тази война, сигурността на европейските граждани. Всичко това важи и за България. България има достатъчно добре подготвена ПВО, която да ни защити. Защитата от балистична ракета се организира от НАТО, като в Турция се е случило точно това. НАТО има добре разположени радарни системи и ракети прехващачи, които също гарантират сигурността ни. За мен беше грешка, че на първото заседание на Съвета по сигурността не бяха поканени парламентарно представените партии", добави той.

"Не мога да кажа със сигурност каква е била целта на тази иранска атака към Турция. В Турция има американска военна база - Инджирлик, която най-вероятно попада в полезрението и интереса на Техеран. Може да се предположи също така, че Техеран е наясно, че ЦРУ въоръжава кюрдите в Иран, за да се борят срещу правителството", каза още Ангел Найденов.

