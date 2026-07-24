Найденов: България не става страна във войната с разполагането на американски самолети в Безмер

Кадър bTV

Двете големи политически теми в страната към момента са бюджетът и разполагането на американски военно-транспортни самолети на летище Безмер. Докато бюджетът вече е приет, темата с американското военно присъствие продължава да поражда тревоги сред хората в региона.

По темата в студиото гостува бившият министър на отбраната Ангел Найденов.

Водещият отбеляза, че докато министърът на отбраната Димитър Стоянов и представители на правителството уверяват хората, че няма повод за притеснение, външният министър на Иран е заявил пред Организацията за сътрудничество в Шанхай, че всеки източник на агресия срещу страната ще бъде считан за легитимна цел за отбранителни действия на иранските въоръжени сили.

На въпрос възможно ли е българските военни служби да не са отчели тази позиция на Техеран, Ангел Найденов отговори:

„Позволете ми първо да започна оттам – защо беше изпратена новата американска нота за разполагане на самолети и въздушни цистерни на летище Безмер. Това е заради възобновяването на въздушните удари от страна на САЩ и в резултат на споровете около контрола върху корабоплаването в Ормузкия проток.“

По думите му Иран е започнал да обстрелва кораби, които според него не следват определените от Техеран маршрути и не координират действията си с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция.

„Нещо, което естествено нито САЩ, нито страните от Залива, нито държавите, заинтересовани от свободата на корабоплаването, приемат и признават. Наблюдаваме своеобразна ескалация на военните действия от страна на САЩ, включително възобновяване на морската блокада. В отговор хутите обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, което създава затруднения за корабоплаването през протока Баб ел-Мандеб и Червено море.“

„Рисковете за България не са нараснали“

Според Найденов трябва да се направи разграничение между настоящото и предишното разполагане на американски самолети в България.

„Моят отговор е – да, донякъде има разлика. Предишните военни действия се отличаваха с много по-голям мащаб и масираност както от страна на САЩ, така и от страна на Иран, което предполагаше и по-голяма интензивност на използването на самолетите, базирани на наша територия.“

Той подчерта, че Иран демонстрира все по-голямо самочувствие, което обяснява и предупрежденията към държавите, оказващи логистична подкрепа на САЩ.

„Нотата към България не беше някакво особено изключение. Нека веднага да кажа, търсейки отговор на въпроса – нараснаха ли рисковете и потенциалните опасности за България? Моят отговор е – не. Нищо повече от това, което може да бъде дефинирано като рискове и опасности за всички европейски страни, които предоставят логистична подкрепа.“

„Не ни прави страна във войната“

На въпрос дали предоставянето на логистична подкрепа означава, че България се въвлича във войната, Найденов беше категоричен:

„Не. Това не ни прави страна във войната, така както нито една от европейските държави, които предоставят логистична подкрепа, не възприема себе си като участник в бойните действия на САЩ.“

Той обясни, че защитата на България се осигурява чрез интегрираната система за противоракетна отбрана на НАТО.

„Защитата се гарантира на няколко слоя. Тя се основава на активите, разположени на територията на Турция, както и на наземните и морските компоненти на системата на НАТО, разположени в Румъния и в Източното Средиземноморие.“

По думите му разговорите за допълнителни гаранции означават единствено, че са предприети всички възможни мерки.

„Това, че се говори за допълнителни гаранции, означава, че са оценени рисковете и дори те да клонят към нула, са предприети абсолютно всички мерки, включително използването на американските способности.“

„Да, заемаме страна, но не участваме във войната“

По време на разговора беше поставен въпросът дали няма двоен стандарт при оценката за военната помощ за Украйна и предоставянето на българска територия за американски самолети.

Найденов отказа да коментира позициите на политическите партии.

„Не очаквайте от мен да тълкувам позиции на политически партии. Питате ме за моето мнение и аз го казвам достатъчно ясно – за мен няма въвличане във войната.“

В същото време той направи важно уточнение:

„Само ми позволете да завърша по другата страна на въпроса. Ставаме ли по този начин страна в конфликта? Тук моят отговор е – да. Така както сме застанали на страната на САЩ, когато сме дали предишното разрешение за разполагане на американски самолети. Така както заемаме страна при всяка международна позиция, според която Иран не трябва да разработва и да притежава ядрено оръжие, трябва да прекрати финансирането на терористични клетки по света и на прокси групировките в Близкия изток, както и да спре развитието на своята ракетна програма.“

„България има предвидима външна политика“

Според Ангел Найденов няма основания да се твърди, че страната е променила своя външнополитически курс.

„Не. България има предвидима и последователна външна политика. Не виждам основание да се говори за промяна в стратегическия курс или ориентацията на страната.“

Той призна, че има различия между настоящото и предишното управление.

„Да, има различия в позициите, които изразява сегашното правителство и мнозинство, в сравнение с предишните. Но това не променя факта, че няма промяна в стратегическата ориентация на страната.“

За МиГ-29: Няма нищо лошо да се търсят резервни части от Полша

По повод информацията, че България търси резервни части за МиГ-29 от Полша, Найденов заяви:

„Нека да изясним. Министерството на отбраната отхвърли твърденията, че искаме да купим полските МиГ-29. А в това министърът на отбраната да търси възможности за поддържането и ремонта на самолетите, включително чрез закупуването на резервни части и агрегати от Полша, не виждам абсолютно нищо лошо.“

F-16 ще достигнат оперативна готовност през 2028 година

Бившият министър коментира и подготовката за въвеждането на изтребителите F-16.

„Не, нека да не се плъзгаме по гръмки заглавия и коментари. За 2028 година ясно е заявено, че тогава нашите F-16 и съответно пилотите ще придобият оперативна готовност за носене на бойно дежурство.“

Той уточни, че след това предстои усвояването на всички останали способности на самолета.

„Друг е въпросът за отработването на всички задачи и отговорности, които се възлагат с използването на F-16 – например стрелба по земни цели, по морски цели и така нататък.“

За „Кинтекс“: „Не съм шеф на борда“

В края на разговора Ангел Найденов потвърди, че е член на борда на директорите на „Кинтекс“.

„Да, има решение на ДКК да бъда член на борда, но за да опровергая всякакви спекулации – нито съм председател на борда, нито съм изпълнителен директор.“

На въпрос кой го е поканил на поста той отговори кратко:

„ДКК.“

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