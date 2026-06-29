Найденов: Няма да се увеличават магистратските заплати и ще се промени методът, по който се индексират

Снимка: Министерство на правосъдието

Няма да се увеличават магистратските заплати оттук насетне и ще се промени методът, по който се индексират, каза на брифинг министърът на правосъдието Николай Найденов. Той присъства на откриването на изложбата „30 години Върховен административен съд. Решения, които променят живота на хората“ в Съдебната палата в София.

Независимостта на съдебната власт е свързана с независимостта на магистратите при вземането на решенията им. Това не означава обаче, че тази власт е откъсната от цялостния държавен процес, включително и бюджетния, добави Найденов.

По неговите думи подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите и всеки трябва да поеме поравно тежестта на това решение. Това е част от цялостното усилие на изпълнителната власт – да промени автоматичните механизми за увеличаване на заплатите, заяви министърът. Някои текстове могат да бъдат прецизирани, но това е генералната тенденция, каза също той.

Днешното заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС), както и предходното, доказа, че този орган е изчерпан и час по-скоро трябва да бъде сменен. Изборът на нов ВСС ще даде началото на съдебната реформа и някои законодателни промени, които подготвяме в момента, заяви още министърът на правосъдието.

Днес Пленумът на ВСС разкри нови щатни бройки във връзка с изтичането на двугодишния срок на младши съдии, потвърдиха за БТА от пресцентъра на ВСС. Миналата седмица Пленумът разкри 15 щатни бройки за съдии в Софийския районен съд и съкрати 15 бройки в 11 съдилища в страната.

Миналата седмица Найденов призова действащия ВСС с отдавна изтекъл мандат да спре с извършването на кадрови промени, включително със закриването и откриването на нови щатни бройки в съдилищата, припомня БТА.

Донякъде позицията ми беше чута. Кадровите решения са съпроводени с достатъчно скандали и съмнения за предначертани решения и назначаване на роднини. Тези съмнения дават цялостно отражение върху съдебната система, каза още Найденов.

По неговите думи това ще бъде коригирано със законодателни промени, които ще ревизират тези назначения. Те ще влязат в сила до началото на мандата на новия ВСС.

Редактор "Екип на Петел",

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