Найденов: Присъединяването на България към ОИСР остава стратегически приоритет на правителството

Снимка: Министерство на правосъдието

Присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) остава стратегически приоритет на правителството. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов в Париж на среща с Янош Берток, заместник-директор на дирекция „Публично управление" на ОИСР, съобщиха от пресцентъра на министерството. Найденов е във френската столица с екипа от дирекцията на Министерството на правосъдието, който работи по присъединяването на България към организацията.

На срещата беше обсъден напредъкът по изпълнението на препоръките на Комитета по публично управление и Работната група за интегритет и борба с корупцията в областта на съдебната система, борбата с корупцията и регулирането на лобизма, които са сред приоритетните за присъединяването на страната към ОИСР.

Найденов запозна представителите на ОИСР с подготвените промени в Закона за съдебната власт, насочени към повишаване на независимостта, прозрачността и отчетността на съдебната власт, както и към укрепване на механизмите за отчетност на главния прокурор.

България остава значително под средните равнища за страните от ОИСР по показатели за дигитално управление и отворени данни, сочи публикуваният вчера доклад „Дигитално управление 2025“. Страната получава общ резултат от 0,37 пункта в Индекса за дигитално управление на ОИСР при средно равнище от 0,70 пункта за организацията.

Представени бяха и последните стъпки в областта на антикорупционната политика, включително приемането на новия Закон за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, и предвидените гаранции за създаването на независима антикорупционна комисия, посочва БТА. Отбелязано беше също приемането на Закона за прозрачност при представителството на интереси, който въвежда регулация на лобистката дейност чрез публичен регистър и ясни правила за прозрачност в съответствие със стандартите на ОИСР.

В края на срещата беше изразена готовност за продължаване на реформите в тясно сътрудничество с ОИСР с цел укрепване на върховенството на закона и постигане на най-високите стандарти за почтеност и добро управление.

Редактор "Екип на Петел",

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