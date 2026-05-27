Найденов: Русия губи в Украйна, използването на „Орешник“ е лишено от военен смисъл

Кадър БНТ

Наблюдава се рязка ескалация на войната в Украйна от страна на Русия. Последните удари, в които бяха използвани крилати ракети и ракетата „Орешник“ ми дават повод за подобно твърдение. Увеличава се интензитетът на ударите. Всичко, което се случва дава основание да се мисли, че се търси ескалация на войната. Това заяви бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Русия губи повече територии, отколкото окупира. На месец Русия губи близо 35 000 военнослужещи. Украйна демонстрира способности, както по отношение на възпиране на руските атаки, така и по отношение на собственото производство на военна техника. Тя демонстрира способности за нанасяне на удари в дълбочина на руска територия. Ударите носят не само усещането на Русия за война, но и поразяват енергийната инфраструктура, което пряко засяга икономиката на страната, обясни той.

Атаката с ракетата „Орешник“ се смята за психологически и политически акт, като демонстрация на сила и търсене на психологически ефект. Изстрелването на тази ракета е лишено от военен смисъл. Тази атака беше осъдена от всички, поясни Найденов.

Призивът за изтегляне на западните дипломати от Киев, е в сферата на демонстрациите на сила и заплахи. Прави впечатление липсата на реакция на САЩ. Отдавам го на ангажимента, който има президента Тръмп в Иран. Времето не работи за САЩ. Морската блокада на САЩ носи икономически щети на Иран, но това рефлектира върху пазарите в целия свят. Това засилва натиска върху американския президент. Той няма полезен ход назад, заяви бившият военен министър.

На практика преговори между Украйна и Русия не се водят от началото на войната в Иран. Европа търси своята роля в тези преговори. Целият въпрос опира до това не само да се намери най-правилния екип за преговори, но и Европа да защити себе си, подчерта той, пише novini.bg.

Не сезирам в думите на премиера Радев отказ от помощ за Украйна, а най-напред задоволяване на нуждите на България и българските граждани. Разглеждам думите му, като прагматичност и критичност, каза още Ангел Найденов.

