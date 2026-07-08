Найденов за Десислава Атанасова: Липсва разпоредба за освобождаване на конституционни съдии

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Към настоящия момент конституционната уредба в нашата Конституция няма отношение към тези въпроси. Това каза правосъдният министър Николай Найденов пред журналисти в отговор на въпрос относно пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова с депутата Делян Пеевски, които бяха оповестени от вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в Народното събрание.

Правосъдният министър разясни, че изискванията за конституционни съдии са завишени спрямо тези за обикновени магистрати. „За съжаление, в Конституцията съществува известен вакуум по отношение на основанията за освобождаване на конституционни съдии, тъй като, когато един редови магистрат, извърши действия, които накърняват престижа на съдебната власт, той подлежи на съответните дисциплинарни наказания - дори и на освобождаване. Аналогична разпоредба за Конституционния съд липсва“, коментира Найденов, цитиран от "Дарик".

Найденов заяви, че като министър на правосъдието не може да борави само с предположения, а може да коментира само с факти. „Когато фактите бъдат изцяло изяснени, тогава мога да взема отношение“, заключи той.

Припомняме, че по време на изслушването си в Народното събрание министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че по данни на МВР Делян Пеевски е осъществил 227 полета за периода от 2018 г. до днес, от които 181 са били с частни компании. Той заяви още, че до момента е установено кой е заплатил договор за шест частни полета по маршрута София – Истанбул на обща стойност 122,8 хил. евро. По думите му Пеевски е пътувал с тези полети, но те не са били платени от него, а от адвокатско дружество. Министърът допълни, че са изпратени запитвания до други държави за информация относно продължението на част от полетите, придружаващите лица и начина на финансирането им.

„Установено е съвместно пътуване на 5 април 2024 г. по маршрута София – Дубай на Делян Пеевски и Десислава Атанасова, която четири дни по-късно встъпва в длъжност като конституционен съдия.“ Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушването си в Народното събрание относно информацията, с която Министерството на вътрешните работи разполага за полетите на председателя на ДПС Делян Пеевски, придружаващите го лица и плащанията за тях.

Редактор "Екип на Петел",

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