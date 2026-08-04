Найо Тицин приет в спешното на ВМА

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Найо Тицин, пиарът на "Продължаваме Промяната", стресна не само колегите в парламента, но и приятели в социалните мрежи. Бившият ТВ журналист се уплаши от симптоми на инсулт и влезе по спешност във ВМА. Найо обясни всичко с пост, видя "Марица":

"Всичко започна в кулоарите на парламента в сряда, 29 юли към 9:40 ч., когато в един момент започнах да усещам стотици къси съединения в главата. Помислих си “Това ли е усещането за инсулт?”. Е оказа се, че не е това.

Едвам стигнах до медицинския кабинет на парламента, където лежах може би час. След леко съвземане на следващия ден състоянието ми ме отведе до спешното на ВМА. След скенер на главата се оказа, че няма страшно - нито е инсулт нито е тумор.

Но светът все така продължи да се върти в моята глава и се наложи хоспитализация, а диагнозата е непроизносимо словосъчетание - Персистиращо постурално-перцептивно замайване, на английски Persistent Postural-Perceptual Dizziness - хронично функционално вестибуларно разстройство.

В резултат на което за 4 дни отслабнах 4 кг. И ми предписаха лятно спокойствие с шепа лекарства. В унисон с физическото ми състояние става задължително да гледам филма на Хичкок “Vertigo”. Ваканцията започна. Животът продължава.

Благодаря на медицинския екип в парламента за първата помощ, която ми оказаха Благодаря за грижите на лекуващия ми лекар д-р Петрова и на целия персонал на клиниката по неврология на ВМА", написа още Найо, който се грижи за имиджа на "Промяната" .

Редактор "Екип на Петел",

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