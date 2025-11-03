Назад към бъдещето: Кръглите форми отново са на мода

снимки: pixabay и shutterstock

Кръгло е слънцето, кръгла е луната, кръгла е и пицата. Неслучайно кръгът се свързва с хармония, безкрайност, повторителност и съвършенство от незапомнени времена. Днес обаче нещата са точни, прости и ясни – кръглите форми отново са на мода и внасят несъзнателно търсената от всички ни мекота и нежност във време на изострени черти на лицето, прави панталони и предизвикателен бордо маникюр тип стилето. С тази тенденция за малко се откъсваме от кристалната резолюция, през която гледаме идеализирания живот в социалните мрежи, и се завръщаме към елегантното и семплото. Онова, което е издържало теста на времето. Модата прави пълен кръг…И кръгът отново е на мода.

Часовник

Започваме с нещо, което е all time класика. Виждате го навсякъде – на улицата и на Instagram сторито; на ръката на случаен човек в магазина или на снимка на любимия инфлуенсър. Със златна, сребърна, кожена верижка или може би в комбинация с редица гривни. Часовникът с кръгъл циферблат! Един аксесоар, който не просто показва времето, но и го надскача, за да се превърне във вечен символ на елегантност. Доказателство за непреходността му е и фактът, че и днес събира погледите точно колкото и преди. Не успяват да го засенчат нито масивният Rolex, нито внушителният, понякога дори ексцентричен, G-Star Raw, които видяхме, че добиват популярност през изминалите години.

И ако се чудите как най-лесно да влезете в тренда, никога няма да сгрешите с един бляскав Cartier. “Clean girl”, “old money”, “dark academia” – той се вписва с лекота във всяка естетика…и във всяка инстаграм снимка.

Hoops обеци, гердан с перли, пръстен с кръгъл камък и Pandora

Бижутата позволяват да изразим себе си – смело и без правила. В един момент пускаме за пореден път любима песен на Bad Bunny, слънцето грее силно, тенът изглежда по-добре от всякога, големите златни hoops обеци предизвикателно проблясват на ушите и следващият коктейл ни очаква точно толкова, колкото и ние него. В следващия момент слагаме колието от перли, в главата ни звучи “National Anthem” на Lana del Rey, навън е мрачно и сме готови да гледаме надменно, защото изведнъж пътят до магазина заприличва на модно дефиле. Напълно възможно е двата сценария да се случат и в един ден, но какво толкова. В тренда сме! И hoops-овете, и перленото колие носят чара на миналото, но се вписват перфектно в естетиката на настоящето, изграждайки по този начин един мост между десетилетията.

За да допълните визията, можете да добавите и един пръстен с голям кръгъл камък. Вие избирате дали да подчертаете с него цвета на очите, цвета на маникюра или пък да контрастирате всичко за по-смел и ексцентричен ефект.

Кръгла чанта

Вдъхновена от 60-те и 70-те години на миналия век, кръглата чанта отново и отново заявява себе си като перфектния аксесоар – едновременно побира всичко необходимо и е модна закачка към всеки тоалет. На фона на преобладаващите стандартни правоъгълни чанти, това е вашият чийт код, ако искате да изпъкнете. Идеален комплимент е както към минималистичната изчистена визия за офиса, така и към бохо тоалета, който нямаме търпение да облечем за снимка на плажа. Можете да включите и други кръгли аксесоари, или пък да експериментирате, като оставите чантата да изпъкне на фона на прав панталон например. Разбира се, с кръглата чанта можете да направите и смела модна заявка – само изберете някой от моделите на Gucci, Versace (“La Medusa” със сигурност ще събере погледите, където и да отидете), Saint Laurent или друг любим популярен бранд.

Кръгли слънчеви очила

Кръглите слънчеви очила, подобно на кръглите чанти, водят началото си от 90-те и смело можем да заявим това, което всички си мислим – ретрото е отново на мода. И какво по-хубаво от това да се почувстваме като John Lennon или пък Janis Joplin, докато обикаляме магазините за поредния неделен пазар на храна за седмицата. Огромно предимство на кръглите слънчеви очила е, че са популярни не само с класическите черни стъкла, но и със сини, червени, розови. Можете лесно да ги откриете в любимия магазин за дрехи в мола, но можете и да заложите на вечната класика Ray Ban (в частност серията “Round Metal”).

Кръгла кутия с никотинови паучове

Най-после се напръскахме със скъпия парфюм, който поръчахме, вдъхновени от TikTok. А червилото? Бляскаво, ярко, смело! Косата също се получи чудесно, макар да коства едно неудобно спане с ролки през нощта. Какво въобще е способно да провали тази отлична визия? Тютюневият дим, който засенчва хубавия аромат и най-вероятно ще се задържи по-дълго от самата прическа. А отпечатъците от червило, които ще останат по цигарата? Да, може да са малки, но са напълно достатъчни да нарушат съвършенството, което някак успяхме да постигнем със само 3 продукта за устни (минимум).

Подобни случаи дават идеална възможност да се обърнем към никотиновите паучове – една от последните тенденции в TikTok. Дискретни и без червилото да страда от тях, защото се слагат между бузата и венеца и се абсорбират чрез слюнката. Без дим, но със същото никотиново възнаграждение за сетивата.

Кръглите кутии с никотинови паучове ZYN безспорно се наложиха като тренд на американския пазар. Защото цигарите със своята квадратната неестетическа опаковка вече не са на мода. Кутията на паучовете е малка, но достатъчно разпознаваема и това я прави популярен аксесоар за всяка дамска чанта - дори официална. Въпреки различните цветове на кутийките, потребителите в Америка проявяват въображение и я персонализират по свой вкус, а след това се хвалят с творението си в социалните мрежи. Това се превръща в златен билет към все по–популярното онлайн общество на “zynфлуенсърите”, които не се страхуват да облекат с креативност любовта си към продукта.

Така паучовете постепенно излизат от сферата на навика и навлизат в тази на лайфстайла. Видеа показват как хора ги носят на концерти, в арт галерии, по време на дълги полети или просто докато пият матча в любимото си кафене. Изчезват ситуации, в които трябва да напуснеш компанията, за да излезеш навън да пушиш — ритуалът става дискретен, тих и много по-учтив към околните. А това, че няма дим, мирис и пепел, го превръща в привлекателен избор за хора, които ценят комфорта си и този на другите. В свят, който се опитва да бъде по-осъзнат, този малък кръгъл аксесоар се оказва идеалният мост между удоволствието и грижата за средата около нас.

Бижута, очила, часовник, чанта или пък никотинов пауч – всеки избира как да се впише в последните тенденции. Все пак целта е една – да бъдем безкомпромисно себе си, уверени в кожата (и аксесоарите) си и да не позволяваме на нищо да приглуши блясъка ни. И ако се чудите как ще постигнете това, не забравяйте – модата се променя, но кръгът е вечен.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!