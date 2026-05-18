Назначават психиатрична експертиза на мъжа, стрелял с прашка по деца

Районната прокуратура във Велико Търново ръководи разследване за хулиганство, изразяващо се в стрелба от тераса по деца, съобщиха от Районната прокуратура в областния град.

Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс (НК) – за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - стрелба от тераса по деца, като две от тях са получили леки наранявания.

В хода на разследването по досъдебното производство са извършени разпити на свидетели. След уведомяването на прокуратурата е разпоредено извършване на претърсване в апартамент в град Велико Търново, обитаван от 63- годишния М.С, при което е иззета прашка с камуфлажна дръжка и кутийка с малки топчета. Предстои да бъдат назначени експертизи, включително съдебно психиатрична експертиза, от чието заключение да се изследва психичното състояние на дееца, предаде БТА.

За разследваното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода за срок до две години или пробация, както и обществено порицание.

