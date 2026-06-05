Назначен е нов зам.-министър на правосъдието
05.06.2026 / 17:41 0
Снимка Фейсбук
Правителството назначи нов заместник-министър на правосъдието.
Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на правосъдието е назначена Ирена Тодорова Борисова, пише novini.bg.
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