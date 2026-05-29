Назначена е нова проверка на комплекс "Астория" в курорта "Елените"

Назначена е нова проверка по казуса със законността на обекти от комплекс „Астория“ в к. к. „Елените“. Извършва се и нов преглед на документацията за комплекса – проекти, протоколи, актове и други документи. През следващата седмица ще бъде направена и проверка на място, като тя ще бъде извършена от служители на РДНСК-Варна.

Това стана ясно по време на среща между заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Поля Занева-Димитрова и временно изпълняващия длъжността директор на Дирекцията за национален строителен контрол инж. Георги Даракчиев с представители на собственици на обекти от комплекса в Елените.

Инж. Даракчиев обърна внимание, че без съответните присъединявания няма как една сграда да бъде приета и въведена в експлоатация. Във връзка с това обследването ще обхване и инженерната инфраструктура за комплекса – водоснабдяване, канализация и електричество.

Представителите на собствениците изразиха готовност да предоставят наличната информация за участниците в строителството на комплекса и документите, с които разполагат, така че сградите, в които имат собственост, да бъдат въведени в експлоатация в съответствие с изискванията на закона.

