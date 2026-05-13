Назначиха Калоян Калоянов за заместник-министър на вътрешните работи
Нова рокада в МВР.
Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на вътрешните работи е назначен Калоян Костадинов Калоянов. Това съобщиха от правителствената пресслужба, цитирана от БТА.
По-рано днес с решение на Министерския съвет бяха назначени 28 областни управители и освободени досега заемащите тези длъжности.
