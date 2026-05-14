Назначиха бивш военен за областен управител на Шумен

Снимка: "Прогресивна България"

Георги Жеков е назначен за областен управител на област Шумен, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Той заменя на поста Марин Маринов, който изпълнява длъжността по-малко от 3 месеца.



От МС предоставиха и кратка биографична справка за новия областен управител.

Георги Жеков е с близо 40-годишен професионален опит в сферата на сигурността. Първите 16 години от кариерата му са преминавали на различни командни и академични длъжности в армията. През периода 2003 г. - 2025 г. е заемал ръководни и висши ръководни длъжности в Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието, включително главен директор. Работил е и в администрацията на Община Шумен.

На парламентарните избори на 19 април Жеков бе кандидат за народен представител на „Прогресивна България“. Той бе под номер 10 в листата, припомня Шум бг.

